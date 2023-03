L’oltraggio a Giuseppe Di Matteo | il bambino rapito per 2 anni e sciolto nell’acido

(Di mercoledì 22 marzo 2023) *** Aggiornamento del 22 marzo 2023 *** Il bossMessina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso dopo ben 30di latitanza, ha ammesso la propria responsabilità come mandante del sequestro del piccoloDi, figlio del pentito Santino, barbaramente ucciso enel 1996, dopo duedi prigionia. Messina Denaro ha però negato il suo coinvolgimento nell’uccisione del piccolo, imputando esclusivamente a GiovBrusca la responsabilità di quella decisione; il boss di Cosa Nostra ha risposto alle domande del gip Alfredo Montalto, spiegando anche che, dopo aver prelevato con l’inganno il ragazzino dal maneggio di Villabate, nel palermitano,venne poi trasferito da un nascondiglio all’altro ...

Quello è stato un atto gravissimo che suona comea una ... Io la fuga in avanti'ho ritenuta illogica e in fondo ... E a casa mia ho tre: mio figlio, il figlio di mia sorella e il ......25 marzo - il "Dantedì" " ci saranno una conferenza di... Italo Tomassoni (direttore artistico del Ciac) che presenterà'...giorno 6 aprile con'incontro "E cede la memoria a tanto: ...... Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.torinospettacoli.com'... con regia diMarini, vede in scena Claudio Casadio, che ... da un lavoretto a una un pubblico ufficiale, è finito ...