Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Locatelli brilla nella Juve, ma niente Nazionale: 'Il mio gol preferito...': Manuel Locatelli parla sui canali uffi… - MaxDiFiore : @F1N1no @dorinileonardo Mica è Platini adesso, ma prestazione con molta sostanza. Ma brilla sempre se ben accompagn… -

6.5 - Intelligenza per dettare i ritmi e per coprire la difesa. Puntuale e affidabile. ... Sissoko 5.5: non. Chirivella 5: insegue e contrasta, poco nel gioco. Mollet 5: ci si aspettava ...Buona la direzione di La Penna in Spezia - Juventus, ammonizione - lampo dicompresa. Sozza nonin Roma - Verona , ma i suoi errori si bilanciano: mancano due espulsioni, una del ...... tra cui Danilo, Paredes e Vlahovic, che fa coppia con Kean, ma che non. Lo Spezia del ... con la mezzala Agudelo che si stacca per schermare il portatore di palla bianconero. Nella ...

Locatelli brilla nella Juve, ma niente Nazionale: 'Il mio gol preferito...' Calciomercato.com

Manuel Locatelli parla sui canali ufficiali del club: "Il mio gol prefrito con la Juve Quello nel derby con il Torino, all'95', nel mio primo derby, è stato sicuramente qualcosa di emozionante, ...Le due giovani donne hanno preso parte alla nota trasmissione su Sky e Tv8 in compagnia del famoso chef Carlo Locatelli, aggiudicandosi la puntata.