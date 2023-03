Lobotka svela: “Ho due segreti per essere sempre al top. Napoli? Amore unico” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il faro del Napoli è certamente Stanislav Lobotka che con Luciano Spalletti ha saputo prendersi il centrocampo azzurro e fa girare a memoria la squadra. Nel corso dei mesi è diventato uno dei calciatori con il più ampio minutaggio della rosa, dimostrando di poter essere sempre titolare e insostituibile. Ai microfoni di Sportnet, Lobotka ha parlato del suo rendimento a Napoli e delle abitudini per restare sempre ad altissimi livelli, oltre che al rapporto con i tifosi azzurri. Preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. Questo è l’unico modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi. La gente di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il faro delè certamente Stanislavche con Luciano Spalletti ha saputo prendersi il centrocampo azzurro e fa girare a memoria la squadra. Nel corso dei mesi è diventato uno dei calciatori con il più ampio minutaggio della rosa, dimostrando di potertitolare e insostituibile. Ai microfoni di Sportnet,ha parlato del suo rendimento ae delle abitudini per restaread altissimi livelli, oltre che al rapporto con i tifosi azzurri. Preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. Questo è l’modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi. La gente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psnapoli : Stanislav #Lobotka, centrocampista tuttofare, ha parlato delle possibilità di rinnovo contrattuale col #Napoli e su… - persemprecalcio : ?????Stanislav #Lobotka, centrocampista tuttofare, ha parlato delle possibilità di rinnovo contrattuale col #Napoli e… - infoitsport : Lobotka: 'Il mio idolo è Xavi', poi svela la sua volontà per il futuro - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Lobotka svela: “Volevo andare via da Napoli, poi è arrivato Spalletti”, c’è anche la risposta sul rinnovo! - RafAuriemma : E' corretto aggiungere che all'epoca era in sovrappeso ed aveva problemi familiari. Jeeg Robotka d'acciaio #Lobotka -