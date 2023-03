Lobotka: “Come Hamsik mi camuffo quando giro per Napoli” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stanislav Lobotka rivela che, Come Marek Hamsik, si camuffa quando esce in giro per Napoli Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, racconta alcuni aspetti della sua vita all’ombra del Vesuvio. Nell’intervista al portale della Slovacchia Sportnet, l’ex Celta Vigo evidenzia l’affetto dei tifosi verso i calciatori del Napoli e parla anche di un suo connazionale, mai dimenticato dalla tifoseria partenopea: “Hamsik si travestiva per non essere riconosciuto in giro per la città? Sinceramente preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. E’ l’unico modo per sentirsi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stanislavrivela che,Marek, si camuffaesce inperStanislav, centrocampista slovacco del, racconta alcuni aspetti della sua vita all’ombra del Vesuvio. Nell’intervista al portale della Slovacchia Sportnet, l’ex Celta Vigo evidenzia l’affetto dei tifosi verso i calciatori dele parla anche di un suo connazionale, mai dimenticato dalla tifoseria partenopea: “si travestiva per non essere riconosciuto inper la città? Sinceramente preferisco non andare molto inper la città, mi piace restare a casa. Tuttaviadevo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. E’ l’unico modo per sentirsi ...

