Lo studio di C’è Posta Per Te teatro della proposta di matrimonio del conduttore di Rai3 (Di mercoledì 22 marzo 2023) studio C'è Posta per te Riceviamo e pubblichiamo. Gentile Redazione, mi permetto di scrivervi per segnalare una storia che secondo me il pubblico dovrebbe conoscere. Il vostro è un sito con un grande seguito anche tra la gente del settore, quindi mi sembra il migliore a cui segnalarla. In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perchè lascia capire che tipo di donna sia. Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica (Di Spirito, ndDM), è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023)C'èper te Riceviamo e pubblichiamo. Gentile Redazione, mi permetto di scrivervi per segnalare una storia che secondo me il pubblico dovrebbe conoscere. Il vostro è un sito con un grande seguito anche tra la gente del settore, quindi mi sembra il migliore a cui segnalarla. In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perchè lascia capire che tipo di donna sia. Una delle sue storiche componentiredazione di C’èper Te, Veronica (Di Spirito, ndDM), è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, ildi Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Due atti di gentilezza salvarono quattro vite. Tra quelle vite c’era anche la mia.” Il monologo in studio del cant… - Belzebu2023 : @salvinimi Per i mattoncini basta leggere le istruzioni nella confezione.. Ops ho detto una fregnaccia Hanno attest… - DemetanTed : Tornando a Casa c’era la Piccola Elena ancora al Chiosco col Papà in due tavoli diversi, forse tra lavoro e studio… - aainsibaslavida : oggi c’è la registrazione, vai su quel palco e spacca, fai vedere chi sei e prenditi tutto quello che meriti, prest… - bastet : C’è chi fa il cambio di stagione negli armadi, io faccio il cambio di location dello studio (e che studio).… -