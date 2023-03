Lo spasimante su Facebook era un truffatore | sgominata gang criminale a Roma Individuate 32 vittime

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Adescavano sue altri social con profili fake persone fragili, spesso presentandosi come personaggi affascinanti e rassicuranti: ma loera un. con l’obiettivo di instaurare un rapporto con lefino a indurle a credere ad una relazione sentimentale. I poliziotti dihanno arrestato otto persone in esecuzione di una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip diper truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona. Le truffentiche: la specialità della mafia nigeriana Le indagini condotte dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno avuto l’obiettivo di contrastare il fenomeno ...

