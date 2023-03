LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sono in 3 in testa a 30km dal traguardo! Van Gils, Martin e Carapaz ci provano (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16.09 sono meno di 30 i km al traguardo! 16.07 Poco meno di 1’30 il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 16.04 Scollinano i fuggitivi: Martin, Van Gils e Carapaz! 16.00 Petilli e Zana si ricongiungono: gli italiani proseguono insieme. sono a 18? dalla testa della corsa 15.57 In gruppo iniziano a guardarsi con più attenzione. Ciccone sembra pronto a vivere un’altra giornata di battaglia. 15.53 Succede di tutto davanti! Zana si stacca, Carapaz pure, in testa rimangono in due Van ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16.09meno di 30 i km al16.07 Poco meno di 1’30 il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 16.04 Scollinano i fuggitivi:, Van! 16.00 Petilli e Zana si ricongiungono: gli italiani proseguono insieme.a 18? dalladella corsa 15.57 In gruppo iniziano a guardarsi con più attenzione. Ciccone sembra pronto a vivere un’altra giornata di battaglia. 15.53 Succede di tutto davanti! Zana si stacca,pure, inrimangono in due Van ...

