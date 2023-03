LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel batte Roglic in volata! Ciccone si piazza al terzo posto (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Roglic ancora primo in classifica per la somma dei piazzamenti, rispetto a Evenepoel. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Volta A Catalunya 20231 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 12:42:17 2 Evenepoel Remco Soudal – Quick Step ,,3 Ciccone Giulio Trek – Segafredo 0:19 4 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:44 5 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,, 6 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30ancora primo in classifica per la somma deimenti, rispetto a. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport LA CLASSIFICA GENERALE DELLA1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 12:42:17 2Remco Soudal – Quick Step ,,3Giulio Trek – Segafredo 0:19 4 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:44 5 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,, 6 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ...

