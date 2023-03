LIVE – Verona-Civitanova: gara-2 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 22 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di WithU Verona-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la grande vittoria di gara-1, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini invece vanno a caccia di riscatto per riportare subito in parità la serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo al Pala Agsm AIM Forum di Verona. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Latestualedi WithU-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata deidi finale deidimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la grande vittoria di-1, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini invece vanno a caccia di riscatto per riportare subito in parità la serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo al Pala Agsm AIM Forum di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

