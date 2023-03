LIVE – Verona-Civitanova 24-26 25-20 14-16 | gara-2 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Latestualedi WithU-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata deidi finale deidimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la grande vittoria di-1, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini invece vanno a caccia di riscatto per riportare subito in parità la serie. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo al Pala Agsm AIM Forum di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...