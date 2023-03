LIVE – Spal-Kallon 0-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per Spal-Kallon, match della prima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di mercoledì 22 marzo. Si gioca nella cornice del Centro sportivo “Fabbri” di Ferrara. Quale sarà il risultato finale? Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE DEL Torneo IL REGOLAMENTO DEL Torneo IL CALENDARIO DEL Torneo L’ALBO D’ORO DEL Torneo TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL Torneo COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Spal-Kallon 0-0 LE FORMAZIONI UFFICIALI Spal: Abati, Cavallini, Meneghini, Bonadiman, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per, match della prima giornata della fase a gironi deldi. Fischio d’inizio alle 15:00 di mercoledì 22 marzo. Si gioca nella cornice del Centro sportivo “Fabbri” di Ferrara. Quale sarà il risultato finale? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DELTABELLONE E ACCOPPIAMENTI DELCOME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 LE FORMAZIONI UFFICIALI: Abati, Cavallini, Meneghini, Bonadiman, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE - SPAL-HONVED BUDAPEST 1-1, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 16.15 il Bari per riprendersi il terzo posto: In Serie B manca una sola partita per chiudere la… - SportStreamUK : Tonight Programme ?????? Serie B Ascoli vs Venezia Brescia vs Genoa Cittadella vs Perugia Como vs Parma Frosinone v… - Grifoman1 : RT @buoncalcio: Primavera 2, Genoa-Spal: la capolista ospita la seconda in classifica – LIVE #GenoaPrimavera -