LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si muovono i favoriti! Si avvicina il muro finale

15.44 Finita la salita! Ora giù in picchiata per prepararsi al giudice finale: il muro del Belvedere coi suoi 900 metri ad oltre il 10% di pendenza media. 15.44 Questa dunque la composizione del gruppo di testa: Walter Calzoni e Gianluca Brambilla (Q36.5), Mauro Schmid (QuickStep), Thomas Gloag (Jumbo), James Shaw e Sean Quinn (EF) e Florian Lipowitz (BORA). Il gruppo non è distante. 15.42 10 km al traguardo! 15.41 Il gruppo dista 25" dagli attaccanti. A fare l'andatura ora è proprio Pozzovivo! Tra poco la discesa. 15.40 Molla Stojnic mentre Lipowitz sembra riuscire a tenere il passo degli attaccanti.

