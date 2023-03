LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Sean Quinn vince sul Muro del Belvedere! Terzo Calzoni, Schmid nuovo leader (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.18 La nostra DIRETTA LIVE si chiude dunque qui. Grazie per averci seguito nel racconto di questa spettacolare frazione! Appuntamento a domani con una nuova tappa molto interessante alla Settimana Coppi&Bartali! 16.16 Vi confermiamo quanto detto in precedente. Schmid guida la generale con 2” su Quinn e 8” su Calzoni. Quarta piazza per Shaw con 16”, mentre sale al quinto posto Brambilla con 19”. 16.13 Ribadiamo dunque la top10 odierna, in attesa della classifica generale: 1 Quinn Sean EF ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16.18 La nostrasi chiude dunque qui. Grazie per averci seguito nel racconto di questa spettacolare frazione! Appuntamento a domani con una nuovamolto interessante allaCoppi&Bartali! 16.16 Vi confermiamo quanto detto in precedente.guida la generale con 2” sue 8” su. Quarta piazza per Shaw con 16”, mentre sale al quinto posto Brambilla con 19”. 16.13 Ribadiamo dunque la top10 odierna, in attesa della classifica generale: 1EF ...

