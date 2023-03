LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: altra tappa mossa con finale sul Muro del Belvedere (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda frazione della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2023! Si riparte dalla vittoria in solitaria nella tappa d’apertura di Remi Cavagna, che ha dunque preso anche la prima maglia di leader. Il percorso odierno ripartirà da Riccione, sede di partenza ed arrivo di ieri, per poi arrivare dopo 172,5 km sul traguardo di Longiano, comune in provincia di Forlì-Cesena. Come accadrà per tutte le tappe in linea di questa edizione, il percorso sarà molto mosso ed in questo caso sarà caratterizzato da un circuito di 23 km da ripetere cinque volte, che presenterà la salita di Roncofreddo, coi suoi 6,6 km al 3.6%. Nonostante le cinque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella seconda frazione dellaInternazionale Coppi&Bartali! Si riparte dalla vittoria in solitaria nellad’apertura di Remi Cavagna, che ha dunque preso anche la prima maglia di leader. Il percorso odierno ripartirà da Riccione, sede di partenza ed arrivo di ieri, per poi arrivare dopo 172,5 km sul traguardo di Longiano, comune in provincia di Forlì-Cesena. Come accadrà per tutte le tappe in linea di questa edizione, il percorso sarà molto mosso ed in questo caso sarà caratterizzato da un circuito di 23 km da ripetere cinque volte, che presenterà la salita di Roncofreddo, coi suoi 6,6 km al 3.6%. Nonostante le cinque ...

