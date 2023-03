LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 14.53 Ricordiamo che in totale la salita verso Roncofreddo misura 6,8 km con una pendenza media del 3,6%. Il dato è però fortemente condizionato dalla pendenze in doppia cifra del primo chilometro. La restante parte della salita ha pendenze che non superano mai il 4%. 14.50 40 km al traguardo! In testa sempre quattro uomini: Emanuele Ansaloni (Team #inEmiliaRomagna), James Fouche (Bolton Equities), Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), e Veljko Stojnic (Team Corratec). Il loro vantaggio è ora di 4?. 14.47 I quattro fuggitivi hanno percorso il primo tratto di salita, passando dunque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 14.53 Ricordiamo che in totale la salita verso Roncofreddo misura 6,8 km con una pendenza media del 3,6%. Il dato è però fortemente condizionato dalla pendenze in doppia cifra del primo chilometro. La restante parte della salita ha pendenze che non superano mai il 4%. 14.50 40 km al! In testa sempreuomini: Emanuele Ansaloni (Team #inEmiliaRomagna), James Fouche (Bolton Equities), Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), e Veljko Stojnic (Team Corratec). Il loro vantaggio è ora di 4?. 14.47 Ihanno percorso il primo tratto di salita, passando dunque ...

