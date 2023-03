LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km al traguardo | il gruppo avanza spedito nell’ultimo giro

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADELDI CATALOGNA DALLE 14.00 15.10 30 km al! 15.07 Continua il forcing la Soudal QuickStep. L’avventura di Emanuele Ansaloni (Team #inEmiliaRomagna), James Fouche (Bolton Equities), Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), e Veljko Stojnic (Team Corratec) sembra ormai sempre più vicina alla fine. 15.04 35 km all’arrivo. Superato per la penultima volta il bivio di Monteleone che lancia sulla discesa più lunga. Manca solo un ultimodel lungo circuito prima del gran finale! 15.01 Scende ancora il vantaggio dei battistrada! Unora veramente indiavolato ha portato il suo distacco a 1’55”. 14.58 ...

