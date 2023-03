LIVE Schio-Valencia, Eurolega basket femminile in DIRETTA: tra poco la decisiva gara-3, il Famila in cerca della Storia (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:30 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Oggi è il giorno. Famila Schio contro Valencia basket, una gara-3 senza domani: chi vince va alle Final Four, chi perde deve rinviare ancora l’appuntamento con la Storia. gara-1 – gara-2 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decisiva gara-3 dei quarti di finale di Eurolega femminile 2022-2023 che, al PalaRomare, si disputa tra Famila Schio e Valencia basket. Tutto o niente, la Storia da una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:30 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Oggi è il giorno.contro, una-3 senza domani: chi vince va alle Final Four, chi perde deve rinviare ancora l’appuntamento con la-1 –-2 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla-3 dei quarti di finale di2022-2023 che, al PalaRomare, si disputa tra. Tutto o niente, lada una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoElia3 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - IesariNicolo : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - debbbrrrr : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - LBulgarini : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - EHEAAOO : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… -