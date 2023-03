LIVE Schio-Valencia 62-53, Eurolega basket femminile in DIRETTA: FINAL FOUR! Il Famila fa la Storia e vince gara-3! (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ed è tutto per questa grande notte di basket tricolore. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un felice proseguimento di serata! Il prossimo appuntamento è con le FINAL Four del 14 e 16 aprile, il Famila sfiderà il Fenerbahce delle superstar Stewart, Iagupova, Meesseman, Vandersloot, Sabally, McBride, Stokes. Una squadra costruita apposta per vincere, ma contro cui Schio nulla avrà da temere. L’altra semiFINALe sarà Mersin (Cukurova)-USK Praga. TOP SCORER – Schio: Ndour 17; Valencia: Carrera 17 “Schio! Schio!” Questo è l’urlo che si leva al PalaRomare, in una notte che si può presumere durerà ancora un bel po’ per questo gruppo e questi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEd è tutto per questa grande notte ditricolore. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un felice proseguimento di serata! Il prossimo appuntamento è con leFour del 14 e 16 aprile, ilsfiderà il Fenerbahce delle superstar Stewart, Iagupova, Meesseman, Vandersloot, Sabally, McBride, Stokes. Una squadra costruita apposta perre, ma contro cuinulla avrà da temere. L’altra semie sarà Mersin (Cukurova)-USK Praga. TOP SCORER –: Ndour 17;: Carrera 17 “!” Questo è l’urlo che si leva al PalaRomare, in una notte che si può presumere durerà ancora un bel po’ per questo gruppo e questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moblanche : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - AALIS13 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Famila Schio alla caccia della Storia: gara-3 decide se le tricolori andranno alle Final Four di… - LorenzoElia3 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - IesariNicolo : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… -