LIVE Schio-Valencia 53-47, Eurolega basket femminile in DIRETTA: il Famila prova ad andarsene a 5? dalla fine (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-51 JASMINE KEYS! C’E’ LA TRIPLA STAVOLTA! +7 Schio A 2’45” dalla fine! Timeout chiamato da Burgos. Altre triple sbagliate. -2’55”. Romero nell’angolo, stavolta sbaglia. 55-51 HOWARD CON IL FLOATER! -3’55”. 53-51 Transizione veloce di Valencia, Romero piazza la tripla. 53-48 1/2 Casas. Casas si guadagna di furbizia un paio di liberi con Howard che fa calare la mano. 4’51” alla fine. Mabrey non trova ricezioni da raddoppiata, rimessa Valencia a -5’07”. 53-47 RHYNE HOWARD! Dai sei metri! Anche Keys sbaglia da tre, ma c’è il fallo a rimbalzo su Bestagno. Palla che resta al Famila a -5’54”. Sbaglia Cox da tre, 6’20” alla fine. 51-47 1/2 Bestagno. Cox fa letteralmente calare la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-51 JASMINE KEYS! C’E’ LA TRIPLA STAVOLTA! +7A 2’45”! Timeout chiamato da Burgos. Altre triple sbagliate. -2’55”. Romero nell’angolo, stavolta sbaglia. 55-51 HOWARD CON IL FLOATER! -3’55”. 53-51 Transizione veloce di, Romero piazza la tripla. 53-48 1/2 Casas. Casas si guadagna di furbizia un paio di liberi con Howard che fa calare la mano. 4’51” alla. Mabrey non trova ricezioni da raddoppiata, rimessaa -5’07”. 53-47 RHYNE HOWARD! Dai sei metri! Anche Keys sbaglia da tre, ma c’è il fallo a rimbalzo su Bestagno. Palla che resta ala -5’54”. Sbaglia Cox da tre, 6’20” alla. 51-47 1/2 Bestagno. Cox fa letteralmente calare la ...

