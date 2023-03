LIVE Schio-Valencia 48-45, Eurolega basket femminile in DIRETTA: dieci minuti per fare la Storia, il Famila vuole gara-3 e Final Four (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un minuto senza canestri. Inizia l’ultimo quarto! TOP SCORER – Schio: Ndour 15; Valencia: Casas 14 Mabrey stoppata, stavolta il terzo quarto è finito per davvero. Review effettuata, viene data rimessa a Schio con mezzo secondo. C’è una rivisitazione al tavolo per qualcosa che è accaduto proprio nei secondi Finali del quarto, che al momento non si può considerare terminato. 48-45 Casas appoggia il -3 Valencia, ed è questo il punteggio sul quale si va a concludere (forse) il terzo quarto, e quel forse è legato a un conciliabolo della terna arbitrale. 48-43 MABREY! Si prende di fisico lo spazio per tirare dalla media e segna il nuovo +5! Ultimo minuto del terzo quarto. 46-43 Gran rubata di Casas che porta via palla su bella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn minuto senza canestri. Inizia l’ultimo quarto! TOP SCORER –: Ndour 15;: Casas 14 Mabrey stoppata, stavolta il terzo quarto è finito per davvero. Review effettuata, viene data rimessa acon mezzo secondo. C’è una rivisitazione al tavolo per qualcosa che è accaduto proprio nei secondii del quarto, che al momento non si può considerare terminato. 48-45 Casas appoggia il -3, ed è questo il punteggio sul quale si va a concludere (forse) il terzo quarto, e quel forse è legato a un conciliabolo della terna arbitrale. 48-43 MABREY! Si prende di fisico lo spazio per tirare dalla media e segna il nuovo +5! Ultimo minuto del terzo quarto. 46-43 Gran rubata di Casas che porta via palla su bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moblanche : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - AALIS13 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Famila Schio alla caccia della Storia: gara-3 decide se le tricolori andranno alle Final Four di… - LorenzoElia3 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - IesariNicolo : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… -