LIVE Schio-Valencia 43-39, Eurolega basket femminile in DIRETTA: le spagnole tentano il recupero a metà terzo quarto (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è una rivisitazione al tavolo per qualcosa che è accaduto proprio nei secondi finali del quarto, che al momento non si può considerare terminato. 48-45 Casas appoggia il -3 Valencia, ed è questo il punteggio sul quale si va a concludere (forse) il terzo quarto, e quel forse è legato a un conciliabolo della terna arbitrale. 48-43 MABREY! Si prende di fisico lo spazio per tirare dalla media e segna il nuovo +5! Ultimo minuto del terzo quarto. 46-43 Gran rubata di Casas che porta via palla su bella circolazione di Schio e appoggia. E in un attimo Dikaioulakos va per il timeout. 1’54” alla fine del terzo quarto. 46-41 KIM MESTDAGH! Torna a muoversi da tre il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è una rivisitazione al tavolo per qualcosa che è accaduto proprio nei secondi finali del, che al momento non si può considerare terminato. 48-45 Casas appoggia il -3, ed è questo il punteggio sul quale si va a concludere (forse) il, e quel forse è legato a un conciliabolo della terna arbitrale. 48-43 MABREY! Si prende di fisico lo spazio per tirare dalla media e segna il nuovo +5! Ultimo minuto del. 46-43 Gran rubata di Casas che porta via palla su bella circolazione die appoggia. E in un attimo Dikaioulakos va per il timeout. 1’54” alla fine del. 46-41 KIM MESTDAGH! Torna a muoversi da tre il ...

