LIVE Schio-Valencia 39-31, Eurolega basket femminile in DIRETTA: in scena il terzo quarto di gara-3 43-39 2/2 Casas. Casas prova a caricarsi Valencia sulle spalle, stavolta guadagna in entrata fallo e liberi. 43-37 Manca una rotazione nella difesa di Valencia, ci si infila perfettamente Ndour ed è nuovo +6! Dentro Sottana perché Verona sanguina un pochino dopo il colpo subito. 41-37 Casas penetra dal lato sinistro e appoggia al vetro. 41-35 Ndour sblocca Schio dopo quasi tre minuti di terzo quarto! 39-35 Tiro aperto di Casas a segno, e solo per una questione di linea non è da tre. Ouvina colpisce Verona con una gomitata in faccia, la terna arbitrale ci mette incredibilmente diversi secondi ad accorgersene, poi vede e non può non fischiare il cambio di possesso. 39-33 Appoggio al vetro di Casas con tutta Keys davanti.

