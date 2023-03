LIVE Schio-Valencia 39-31, Eurolega basket femminile in DIRETTA: fiammata del Famila nel finale di secondo quarto (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 Prima del rientro in campo delle due squadre, va ricordato che è già definita la semifinale tra Mersin (Cukurova, o CBK nell’attuale grafia) e Praga, mentre il Fenerbahce aspetta la vincente del confronto tra Schio e Valencia. 20:51 Cinque minuti e poco più al ritorno sul parquet delle due squadre. 20:48 Arriva intanto la terza e penultima qualificata alle Final Four: è l’USK Praga, che batte in gara-3 per 74-66 il Perfumerias Avenida con Alyssa Thomas che dice 20-10-7. 19 anche per Teja Oblak, mentre dall’altra parte non bastano i 18 di Maite Cazorla. 20:45 Pesa, e non poco, l’1/9 da tre per Valencia, mentre il Famila riesce a far girare decisamente meglio il pallone. Un dato chiave è l’11-7 in fatto di assist, ma basta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:53 Prima del rientro in campo delle due squadre, va ricordato che è già definita la semitra Mersin (Cukurova, o CBK nell’attuale grafia) e Praga, mentre il Fenerbahce aspetta la vincente del confronto tra. 20:51 Cinque minuti e poco più al ritorno sul parquet delle due squadre. 20:48 Arriva intanto la terza e penultima qualificata alle Final Four: è l’USK Praga, che batte in gara-3 per 74-66 il Perfumerias Avenida con Alyssa Thomas che dice 20-10-7. 19 anche per Teja Oblak, mentre dall’altra parte non bastano i 18 di Maite Cazorla. 20:45 Pesa, e non poco, l’1/9 da tre per, mentre ilriesce a far girare decisamente meglio il pallone. Un dato chiave è l’11-7 in fatto di assist, ma basta ...

