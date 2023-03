LIVE Schio-Valencia 28-27, Eurolega basket femminile in DIRETTA: gara-3 ancora senza padroni al PalaRomare (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fase piuttosto confusionaria a metà secondo quarto. Poi arriva Romero che cerca in transizione la penetrazione centrale, Sottana la ferma fallosamente. Timeout di Dikaioulakos. E poi arriva la stoppata di Cox su Bestagno. 28-27 Anche la fortuna è decisamente dalla parte di Torrens, tiro che si arrampica sui due ferri ed entra. Ma è solo da due, per il piede sulla linea. 28-25 2/3 Torrens. Fallo giudicato sul tiro di Howard su Torrens, sono tre liberi decisamente regalati perché qui c’è la furbata di una giocatrice di comprovata esperienza. Primo timeout in campo, a chiamarlo è Burgos. 28-23 HOWARD! Nel traffico per il primo vero piccolo break scledense! Gioco di prestigio di Sottana che intercetta il passaggio di Ouvina per Cox, poi non trova l’appoggio e si arrabbia, ma la rimessa è del Famila. 26-23 Sbaglia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFase piuttosto confusionaria a metà secondo quarto. Poi arriva Romero che cerca in transizione la penetrazione centrale, Sottana la ferma fallosamente. Timeout di Dikaioulakos. E poi arriva la stoppata di Cox su Bestagno. 28-27 Anche la fortuna è decisamente dalla parte di Torrens, tiro che si arrampica sui due ferri ed entra. Ma è solo da due, per il piede sulla linea. 28-25 2/3 Torrens. Fallo giudicato sul tiro di Howard su Torrens, sono tre liberi decisamente regalati perché qui c’è la furbata di una giocatrice di comprovata esperienza. Primo timeout in campo, a chiamarlo è Burgos. 28-23 HOWARD! Nel traffico per il primo vero piccolo break scledense! Gioco di prestigio di Sottana che intercetta il passaggio di Ouvina per Cox, poi non trova l’appoggio e si arrabbia, ma la rimessa è del Famila. 26-23 Sbaglia ...

