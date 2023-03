LIVE Schio-Valencia 21-20, Eurolega basket femminile in DIRETTA: leggero vantaggio Famila dopo un quarto (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Schio: Mabrey, Ndour 5; Valencia: Carrera 11 Ouvina colpisce il primo ferro, si chiude il quarto d’apertura e c’è il vantaggio di Schio in una sfida finora totalmente equilibrata. Ci prova Sottana con la tripla sull’ultima aazione, palla che s’impenna oltre il tabellone e restano 2?5 a Valencia. 21-20 1/2 Howard. Ultimo minuto del quarto. Howard fermata mentre prova ad andare verso destra per tirare, ci sono due liberi. 20-20 Guelich triplicata, ma arriva Carrera libera sulla linea centrale per due facili. 20-18 KEYS DALL’ANGOLO! Che partita in attacco delle due squadre! 17-18 2/2 Burdick. Ed ora entra anche Alba Torrens. Howard stoppa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo. TOP SCORER –: Mabrey, Ndour 5;: Carrera 11 Ouvina colpisce il primo ferro, si chiude ild’apertura e c’è ildiin una sfida finora totalmente equilibrata. Ci prova Sottana con la tripla sull’ultima aazione, palla che s’impenna oltre il tabellone e restano 2?5 a. 21-20 1/2 Howard. Ultimo minuto del. Howard fermata mentre prova ad andare verso destra per tirare, ci sono due liberi. 20-20 Guelich triplicata, ma arriva Carrera libera sulla linea centrale per due facili. 20-18 KEYS DALL’ANGOLO! Che partita in attacco delle due squadre! 17-18 2/2 Burdick. Ed ora entra anche Alba Torrens. Howard stoppa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moblanche : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - AALIS13 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Famila Schio alla caccia della Storia: gara-3 decide se le tricolori andranno alle Final Four di… - LorenzoElia3 : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… - IesariNicolo : RT @parallelecinico: Non è un giorno come un altro per il basket italiano. Stasera Schio, guidata da @Gio_Skirt Sottana, gioca la decisiva… -