LIVE Roma-Barcellona 0-1 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Salma punisce le giallorosse | la qualificazione si deciderà in Spagna

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:04 La nostradisi chiude qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport una buonanotte! 23:02 Questo però era solo il primo tempo dei quarti di finale, i secondi 90? si giocheranno infatti inmercoledì prossimo, con la gara di ritorno in programma il 22 marzo alle 18.45. 23:00 Guardando ai numeri della partita si può vedere come il possesso palla è stato nettamente a favore delle spagnole, 67% contro il 33% delle capitoline. 34 i tiri verso la porta del, che ha centrato lo specchio 10 volte. 10 le conclusioni della, con 4 che hanno trovato i pali difesi da Panos. Numeri che dimostrano la superiorità delle avversarie, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? La sua voce più la nostra! ?? Nel prepartita di Roma-Barcellona ci sarà una live performance di Noemi all'Olimpic… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - siamo_la_Roma : ?? Triplice fischio all'Olimpico ?? Una grande #Roma non basta ???? Vince il #Barcellona #UWCL #RomaBarca 0-1… - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: ?? UEFA Women's Champions League ???? La Roma sfida il Barcellona nell'andata dei quarti ?? GUARDA la partita in LIVE streami… - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: ? La @ASRomaWomen sfida il Barcelona ai quarti di #UWCL ?? Guarda la sfida LIVE ?? -

Tutto pronto all'Olimpico per la prima volta dellafemminile nello stadio di casa. Attese quasi quarantamila persone per i quarti di finale di Champions (gara di andata) contro il ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- BARCELONA ]D: Ceasar C. (Portiere), Bartoli E., Wenninger C., Linari E., Minami M., Serturini A., Giugliano M., Greggi G., Haavi E., ...Il vincitore sarà proclamato ail 5 ottobre. Nella sede della Fondazione Bellonci sono stati ... Durante la lettura l'illustratore Alessandro Sanna si è esibito in unpainting. Il Premio ...

Diretta Roma-Barcellona femminile 0-1: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...CLIMATIZZATORE MANUALE CON FILTRO ANTIPOLLINE, LUNOTTO TERMICO, RUOTE IN LAMIERA (EXTRASERIE, CAMBIO ROBOTIZZATO 'DUALOGIC', CRUISE CONTROL, CERCHI IN LEGA 16' DIAMANTATO NERO PNEUMATICI 205/55, ...