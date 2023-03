LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Shevchenko in testa dopo i primi due gruppi Attesa per Lara Naki Gutmann

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.16: Questa la classifica parzialedue: 1 Sofja STEPCENKO LAT 58.87 2 Olga MIKUTINA AUT 57.05 3 Lorine SCHILD FRA 54.35 4 Jade HOVINE BEL 54.10 5 Kristen SPOURS GBR 53.38 6 Ema DOBOSZOVA SVK 53.01 7 Kristina ISAEV GER 52.93 8 Anastasia GRACHEVA MDA 50.55 9 Dasa GRM SLO 47.04 10 Julia LANG HUN 44.26 11 Mia RISA GOMEZ NOR 43.54 9.15: La francese Lorine Schild totalizza un punteggio di 54.35 (30.84+23.51) che significa terza posizione provvisoria 9.13: Caduta sulla combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Loop, bene il Doppio Axel. Peccato per l’errore in avvio del programma 9.10: La Francia ha puntato su una giovane, Lorine Schild, 18 anni compiuti a gennaio, di Reims, residente a Tinqueux. Si allena tra Chamonix e Reims sotto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento fra un0oira per il programma corto della gara femminile. Il programma libero delle copp ...