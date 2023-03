LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | sfida tutta giapponese per l’oro femminile Lara Naki Gutmann punta alla top 15

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.42: Ma attenzione, perché a mettere il bastone tra le ruotemedaglia di bronzo olimpica in carica potrebbe essere la compagna di allenamenti Mai Mihara, vincitrice delle Finali di Torino e anche lei meravigliosa sul ghiaccio anche se talvolta fallosa. 7.39: Sul ghiaccio di casa la nativa di Kobe cercherà di incantare gli spettatori presenti presentando due programmi con il massimo del rendimento possibile, facendo perno sul suoincantevole (il corto pattinato fuori dcomfort zone sulle musiche di Janet Jackson è una delizia) e sulla buona qualità degli elementi di salto. 7.36: Vincere la seconda medaglia iridata consecutiva davanti al proprio pubblico; è questo il grande obiettivo di Kaori Sakamoto, una delle grandi favorite della gara ...

2.47: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana Saitama in Giappone ...