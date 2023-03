LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sakamoto travolgente! Lara Naki Gutmann si qualifica per il libero. (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43: Sul ghiaccio per l’ultimo programma corto una delle grandi favorite della vigilia, la belga Loena Hendrickx, nata 23 anni fa a Turnhout e di stanza ad Arendonk. Si allena tra Tilburg ed Eindhoven sotto la guida del padre Jorik Hendrickx. E’ stata quinta ai Mondiali 2021, quinta agli Europei 2018 e quarta lo scorso anno a Tallinn quando è stata protagonista di un grande programma corto, argento ai Mondiali di Montpellier, dove ha approfittato dell’assenza delle russe e argento anche agli Europei di Espoo. Ottava ai Giochi olimpici di Pechino. Si esibisce su un mix: Si Mama di Inna e Mi Gente di J. Balvin, Willy William & Beyonce 12.42: La giapponese Kaori Sakamoto va al comando con il punteggio di 79.24 (42.81+36.43), è il season best! 12.40: Al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43: Sul ghiaccio per l’ultimo programma corto una delle grandi favorite della vigilia, la belga Loena Hendrickx, nata 23 anni fa a Turnhout e di stanza ad Arendonk. Si allena tra Tilburg ed Eindhoven sotto la guida del padre Jorik Hendrickx. E’ stata quinta ai2021, quinta agli Europei 2018 e quarta lo scorso anno a Tallinn quando è stata protagonista di un grande programma corto, argento aidi Montpellier, dove ha approfittato dell’assenza delle russe e argento anche agli Europei di Espoo. Ottava ai Giochi olimpici di Pechino. Si esibisce su un mix: Si Mama di Inna e Mi Gente di J. Balvin, Willy William & Beyonce 12.42: La giapponese Kaoriva al comando con il punteggio di 79.24 (42.81+36.43), è il season best! 12.40: Al ...

