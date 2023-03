LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann si qualifica per il libero (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: Step out sul Doppio Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Loop 10.31: Sul ghiaccio la prima delle rappresentanti del Belgio, Nina Pinzarrone, di chiare origini italiane, 16 anni, di Bruxelles. E’ allenata ad Anversa da Ans Bocklandt. E’ stata undicesima ai Mondiali juniores dello scorso anno, ottima quinta agli Europei di Espoo dove era al debutto internazionale. Si esibisce su Meditation (from Thais) di Jules Massenet 10.31: L’azzurra Lara Naki Guttman totalizza un punteggio di 55.22 (28.31+26.91), è sesta e qualificata al programma libero, non pagata benissimo dai giudici 10.29: Una buona prova dell’azzurra che non dovrebbe avere grandi problemi a superare il taglio 10.27: La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Step out sul Doppio Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Loop 10.31: Sul ghiaccio la prima delle rappresentanti del Belgio, Nina Pinzarrone, di chiare origini italiane, 16 anni, di Bruxelles. E’ allenata ad Anversa da Ans Bocklandt. E’ stata undicesima aijuniores dello scorso anno, ottima quinta agli Europei di Espoo dove era al debutto internazionale. Si esibisce su Meditation (from Thais) di Jules Massenet 10.31: L’azzurraGuttman totalizza un punteggio di 55.22 (28.31+26.91), è sesta eta al programma, non pagata benissimo dai giudici 10.29: Una buona prova dell’azzurra che non dovrebbe avere grandi problemi a superare il taglio 10.27: La ...

