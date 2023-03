LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann si qualifica per il libero Levito balza al comando prima dell’ultimo gruppo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10: Sul ghiaccio c’è la campionessa europea in carica, la georgiana Anastasiia Gubanova. 20 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. Al debutto ai Giochi Olimpici a Pechino ha colto un’ottima undicesima piazza, è stata settima agli Europei di Tallinn e ottava aidi Montpellier. Quest’anno è letteralmente esplosa vincendo gli Europei di Tallinn. Si esibisce su un mix di Fabrizio Peterlini: Istanbul Wedding e Historiette. 12.05: Questa la classifica quando mancano le sei atlete del primo: 1 Q IsabeauUSA 73.03 2 Q Niina PETROKINA EST 68.00 3 Q Nicole SCHOTT GER 67.29 4 Q Bradie TENNELL USA 66.45 5 Q Ekaterina KURAKOVA POL 65.69 6 Q Amber GLENN USA 65.52 7 Q Chaeyeon KIM KOR 64.06 8 Q Kimmy ...

Podio doveva essere e podio è stato. Alla Super Arena di Saitama è cominciata l'edizione 2023 dei Campionati Mondiali didi figura. Ad aprire l'appuntamento iridato sono state le coppie di artistico, che hanno mandato in scena il programma corto. Per l'Italia sono scesi sul ghiaccio i freschi campioni d'...Gli ospiti possono persino indossare i pattini in una pista disu ghiaccio appositamente realizzata. Le postazioni di cucinaospitano alcuni degli chef più dinamici e rispettati del ...Vinco 21/a - 15 - 18 Musicacon il gruppo rock Regina Mab Passeggiate e attività sportive ... ESIBIZIONE DIP.zza L. Vinco incrocio con via Cignaroli - 10 - 12 Esibizione di...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: senza le russe, occasione della vita per quasi tutte nel singolo donne OA Sport

Da mercoledì 22 marzo a sabato 25, sul ghiaccio della Super Arena di Saitama, in Giappone, l'appuntamento più rilevante della stagione del pattinaggio artistico ...Al via, da oggi e fino a sabato, i Mondiali in Giappone. Per la prima voltai due italiani hanno superato la soglia dei 40 punti sul fronte tecnico. Diretta tv su RaiSport, in streaming su Rainews.it e ...