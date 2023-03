LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann si qualifica per il libero. Guida Tennell dopo 4 gruppi (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Caduta sul Triplo Axel, Solo singolo il Lutz che doveva essere unito al Toeloop per la combinazione, combinazione triplo Loop+triplo Toeloop da rivedere 11.31: La prima giapponese in gara è Rinka Watanabe, 20 anni di Chiba, dove vive ed è allenata da Kensuke Nakaniwa, Makoto Nakata, Momoe Nagumo, Aya Tanoue. E’ stata decima lo scorso anno al Campionato del Mondo junior e quinta quest’anno al Four Continents. Si esibisce su El Tango De Roxanne (colonna sonora di Moulin Rouge) di Sting, interpretata da Ewan McGregor e Jose Feliciano. 11.30: La canadese Madeline Schizas totalizza il punteggio di 60.02 (31.19+29.83), si inserisce in sesta posizione 11.28: Si complica la vita con la caduta in apertura di programma la canadese che poi riesce in qualche modo a recuperare. Tanti elementi da rivedere 11.28: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33: Caduta sul Triplo Axel, Solo singolo il Lutz che doveva essere unito al Toeloop per la combinazione, combinazione triplo Loop+triplo Toeloop da rivedere 11.31: La prima giapponese in gara è Rinka Watanabe, 20 anni di Chiba, dove vive ed è allenata da Kensuke Nakaniwa, Makoto Nakata, Momoe Nagumo, Aya Tanoue. E’ stata decima lo scorso anno al Campionato del Mondo junior e quinta quest’anno al Four Continents. Si esibisce su El Tango De Roxanne (colonna sonora di Moulin Rouge) di Sting, interpretata da Ewan McGregor e Jose Feliciano. 11.30: La canadese Madeline Schizas totalizza il punteggio di 60.02 (31.19+29.83), si inserisce in sesta posizione 11.28: Si complica la vita con la caduta in apertura di programma la canadese che poi riesce in qualche modo a recuperare. Tanti elementi da rivedere 11.28: ...

