LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | I canadesi Pereira-Michaud in testa dopo tre gruppi Conti-Macii sognano in grande

4.49: La coppia olandese Nika Osipova e Dmitry Epstein totalizza un punteggio di 54.93 (29.48+25.45) e sono settimi al momento. Ora il warm up del quarto gruppo 4.46: Peccato per il teloop in parallelo che penalizzerà sicuramente la coppia olandese che ha comunque portato a termine un buon corto 4.44: Bene il triplo twist, bene il triplo flip lanciato, solo doppio e con step out di Nika il toeloop in parallelo 4.43: Tocca ora a una coppia nuova che pattina per l'Olanda. Nika Osipova, 21 anni, di San Pietroburgo e Dmitry Epstein, 29 anni di Enschede ma di stanza a The Hague. Sono allenati da Dmitri Kaplun e dalla star Aljona Savchenko. Hanno chiuso ottavi l'Europeo di Espoo, si esibiscono su Exit Music (for a Film) dei Radiohead. 4.42: La coppia canadese, composta da Brooke McIntosh e Benjamin Mimar totalizza ...