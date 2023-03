LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | I canadesi Pereira-Michaud in testa dopo quattro gruppi Conti-Macii sognano in grande

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.02: Ottima la prestazione dei, senza sbavature evidenti, con tanti elementi di qualità. Hanno la possibilità di strappare il primo posto ai compagni di Nazionale 6.00: Bene il triplo twist, bene il triplo toeloop in parallelo, bene anche il triplo loop lanciato 5.59: Ora un’altra coppia canadese che, nonostante l’età, debutta al Mondiale, Deanna Stellato-Dudek, di Park Ridge in Usa, residente a Chicago, 40 anni e Maxime Deschamps, 31 anni, di Vaudreuil-Dorion. Sono allenati da Josee Picard, Stephanie Fiorito, Igor Tchiniaev. Sono stati quarti lo scorso anno e terzi in questa stagione al Fournents. Si esibiscono su Oblivion di +Tango. 5.58: La coppia tedesca Annika Hocke / Robert Kunkel totalizza il punteggio di 60.89 (34.15+27.74) che significa nono posto ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: senza le russe, occasione della vita per quasi tutte nel singolo donne OA Sport

La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo… Leggi ...Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo cominceranno finalmente i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico ... Macii sognano la medaglia CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE (OA ...