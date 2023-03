LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Conti-Macii in lotta per una storica medaglia | sono terzi!

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA 6.51: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento fra un0oira per il programma corto della gara femminile. Il programma libero delle coppie diche assegna le medaglie è in programma domani notte. A più tardi, buona giornata! 6.50: Questa la classifica del programma corto delle coppie di: 1 Q Riku MIURA Ryuichi KIHARA JPN 80.72 2 Q Alexa KNIERIM Brandon FRAZIER USA 74.643 Q SaraNiccoloITA 73.24 4 Q Deanna STELLATO-DUDEK Maxime DESCHAMPS CAN 72.81 5 Q Emily CHAN Spencer Akira HOWE USA 70.23 6 Q Lia PEREIRA Trennt MICHAUD CAN 65.31 7 Q Alisa EFIMOVA Ruben BLOMMAERT GER 65.23 8 Q Maria PAVLOVA Alexei SVIATCHENKO HUN 64.43 9 Q Ellie KAM Danny O’SHEA USA 63.40 10 Q Brooke ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2023 in DIRETTA: dominio canadese dopo cinque gruppi. Attesa per Conti-Macii -… -

Gli ospiti possono persino indossare i pattini in una pista disu ghiaccio appositamente realizzata. Le postazioni di cucinaospitano alcuni degli chef più dinamici e rispettati del ...Vinco 21/a - 15 - 18 Musicacon il gruppo rock Regina Mab Passeggiate e attività sportive ... ESIBIZIONE DIP.zza L. Vinco incrocio con via Cignaroli - 10 - 12 Esibizione di......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Elisabetta Caporale ore 12:45 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )di Velocità: Campionati ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: senza le russe, occasione della vita per quasi tutte nel singolo donne OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento fra un0oira per il programma corto della gara femminile. Il programma libero delle copp ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia ...