LIVE Novara-Stoccarda 25-18, Champions League volley femminile 2023 in DIRETTA: piemontesi ad un set dalla semifinale! 20.30 Primo set di grande sostanza per Novara, onestamente lo Stoccarda è apparso una spanna sotto. Le padrone di casa hanno fatto la differenza in fase break con 4 ace e 4 muri, numeri importanti. La semifinale è lontana soltanto un set. 25-18 La chiude Danesi in attacco! 24-18 Muroneeeee di Danesi su Segura! 23-18 Gran fast di Chirichella. 22-18 Segura tiene le sue a contatto. 22-17 Ancora una diagonale di Karakurt. 21-17 Karakurt sblocca la situazione per Novara! 20-17 Colpo piazzato di Lee, attenzione bisogna cambiare palla. 20-16 Scappa la parallela di Bosetti. 20-15 Segura gioca sul muro di Battistoni. 20-14 Finisce qui la serie al servizio di Karakurt. 20-13 Scappa la fast di Scholzel. 19-13 ANCORAAAAA! Novara sta facendo sfracelli al ...

