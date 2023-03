LIVE Novara-Stoccarda 2-0, Champions League volley femminile 2023 in DIRETTA: le piemontesi volano in semifinale! (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Novara è rimasta concentrata sin dall’inizio e con questo risultato ha già archiviato la pratica. Ottima pressione messa sin dai primi punti, le piemontesi a muro (2) e al servizio (1) sono state eccezionali anche nel secondo set. Carcaes e Karakurt sugli scudi in attacco, Bosetti enciclopedica in seconda linea. 25-19 Novara IN SEMIFINALEEEEEEEE! Con un muro di Chirichella le piemontesi volano in semifinale di Champions League! 24-19 Pipe di Carcaces, ci sono 5 set-point per Novara. 23-19 Pallonetto millimetrico di Karakurt. 22-19 Scappa il primo tempo di Danesi. 22-18 Rivers passa praticamente senza rincorsa. 22-17 Primo tempo di Wezorke. 22-16 Lunga la battuta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00è rimasta concentrata sin dall’inizio e con questo risultato ha già archiviato la pratica. Ottima pressione messa sin dai primi punti, lea muro (2) e al servizio (1) sono state eccezionali anche nel secondo set. Carcaes e Karakurt sugli scudi in attacco, Bosetti enciclopedica in seconda linea. 25-19IN SEMIFINALEEEEEEEE! Con un muro di Chirichella lein semifinale di! 24-19 Pipe di Carcaces, ci sono 5 set-point per. 23-19 Pallonetto millimetrico di Karakurt. 22-19 Scappa il primo tempo di Danesi. 22-18 Rivers passa praticamente senza rincorsa. 22-17 Primo tempo di Wezorke. 22-16 Lunga la battuta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #Novara si gioca un posto tra le migliori quattro d'Europa: segui la DIRETTA del match contro #Stoccarda… - infoitsport : LIVE Novara-Stoccarda, Champions League volley femminile 2023 in DIRETTA - MilkoChilleri : #raccontidivino | Per la prima volta le bottiglie dell'azienda La Piemontina di Sizzano (Novara) in degustazione al… - Calciodiretta24 : Novara – Pordenone: diretta live e risultato in tempo reale - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #TWT in #Italia dalle 14.15, con impatto su #SanGiulianoMilanese… -