LIVE – Novara-Stoccarda 2-0 (25-18, 25-19, 10-7): ritorno quarti Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 22 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Igor Gorgonzola Novara-Allianz MTV Stoccarda, gara di ritorno dei quarti di finale di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le zanzare di Stefano Lavarini scendono sul campo di casa per vincere almeno due set e mettere così in ghiaccio il passaggio del turno. La formazione tedesca, dopo la sconfitta in quattro set dell’andata, va invece a caccia della rimonta: deve vincere per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 22 marzo al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Latestualedi Igor Gorgonzola-Allianz MTV, gara dideidi finale di Cev2022/di. Le zanzare di Stefano Lavarini scendono sul campo di casa per vincere almeno due set e mettere così in ghiaccio il passaggio del turno. La formazione tedesca, dopo la sconfitta in quattro set dell’andata, va invece a caccia della rimonta: deve vincere per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 22 marzo al Pala Igor Gorgonzola di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #Novara si gioca un posto tra le migliori quattro d'Europa: segui la DIRETTA del match contro #Stoccarda… - infoitsport : LIVE Novara-Stoccarda, Champions League volley femminile 2023 in DIRETTA - MilkoChilleri : #raccontidivino | Per la prima volta le bottiglie dell'azienda La Piemontina di Sizzano (Novara) in degustazione al… - Calciodiretta24 : Novara – Pordenone: diretta live e risultato in tempo reale - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #TWT in #Italia dalle 14.15, con impatto su #SanGiulianoMilanese… -