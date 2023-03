LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse in carica (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, ottavo incontro del round robin dei Mondiali femminili di curling 2023. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) le azzurre sfidano le campionesse in carica in un incontro che si preannuncia dall’elevato contenuto tecnico. Dopo le belle vittorie con Danimarca e Svezia, la squadra Italiana alza l’asticella, presentandosi al cospetto delle campionesse elvetiche vantando una solida seconda posizione in classifica. Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli devono tenere alta la concentrazione per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, ottavo incontro del round robin deifemminili di. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) leleinin un incontro che si preannuncia dall’elevato contenuto tecnico. Dopo le belle vittorie con Danimarca e Svezia, la squadrana alza l’asticella, presentandosi al cospetto delleelvetiche vantando una solida seconda posizione in classifica. Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli devono tenere alta la concentrazione per ...

