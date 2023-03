LIVE – Italia-Svizzera 3-8 | girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Latestualedi, partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin deidi. La formazione azzurra, dopo l’impegno del primo pomeriggio contro il Giappone, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli proveranno a fermare la compagine, che comanda la classifica con zero sconfitte incassate fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ColucciLc : RT @Eurosport_IT: Italia-Svizzera live su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ?????????? Forza ragazze! ?? #Curling #WWCC2023 - KrisBigstone : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - Occe64 : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - donalella64 : RT @corriereviterbo: MARCO MENGONI I concerti in Europa. Quattro date ad aprile #marcomengoni #concerti #live #europa - Annalis75327421 : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) -

... nella passata stagione agli Internazionali BNL d'per ritiro della britannica sotto 6 - 2 2 -...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 22 marzo 2023"Volevo solo farla smettere di piangere", disse il giovane Di: Redazione SardegnaSchiaffi, calci, pugni contro la figlia della compagna, una bambina di appena 9 mesi. E' stato disposto il giudizio immediato per Mario Franchini, il 28enne in carcere a Pavia da oltre cinque ...La Juventus per ora è in stand by, visti gli impegni delle nazionali Allegri lavorerà nei prossimi giorni a ranghi ridotti. Qualche giocatore potrà ricaricare un po' le batterie in vista della fase ...

LIVE Italia-Svizzera 1-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio vantaggio delle elvetiche a metà gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, ottavo incontro del round robin dei Mondiali femminili di curling 2023. Sul ghiaccio di ...La diretta testuale live di Italia-Scozia, partita valevole per l’undicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Dopo l’impegno del mattino contro la Danimarca, la ...