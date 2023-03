LIVE Italia-Svizzera 3-6 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | un punto per le azzurre nell’ottavo end

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GIAPPONE DIDALLE 14.00 21:30 Siamo a metà del nono end. Elvetiche che non corrono alcun rischio, e spazzano via la guardiana. 21:26 Nono end. Lapuò giocare l’ultimo stone. 21:23 Impeccabile Paetz, che concede le briciole. Per l’arriva soltanto unche accorciano sul 3-6 a due end dalla conclusione. 21:20che riescono a difendersi egregiamente anche in questo ottavo end. Ultimi due tiri. 21:17 Errore di Lo Deserto, che gioca una stone corta offrendo la possibilità di doppia bocciata. 21:16che toglie la guardia azzurra a protezione di due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Annalis75327421 : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - infoitsport : LIVE – Italia-Germania 2-0, Qualificazioni Europei Under 19 2023 (DIRETTA) - BorsariLorena : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - netforfreedom : RT @Eurosport_IT: Italia-Svizzera live su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ?????????? Forza ragazze! ?? #Curling #WWCC2023 - grafuio : RT @Eurosport_IT: Italia-Svizzera live su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ?????????? Forza ragazze! ?? #Curling #WWCC2023 -

... nella passata stagione agli Internazionali BNL d'per ritiro della britannica sotto 6 - 2 2 -...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 22 marzo 2023"Volevo solo farla smettere di piangere", disse il giovane Di: Redazione SardegnaSchiaffi, calci, pugni contro la figlia della compagna, una bambina di appena 9 mesi. E' stato disposto il giudizio immediato per Mario Franchini, il 28enne in carcere a Pavia da oltre cinque ...La Juventus per ora è in stand by, visti gli impegni delle nazionali Allegri lavorerà nei prossimi giorni a ranghi ridotti. Qualche giocatore potrà ricaricare un po' le batterie in vista della fase ...

LIVE Italia-Svizzera 1-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio vantaggio delle elvetiche a metà gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, ottavo incontro del round robin dei Mondiali femminili di curling 2023. Sul ghiaccio di ...La diretta testuale live di Italia-Scozia, partita valevole per l’undicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Dopo l’impegno del mattino contro la Danimarca, la ...