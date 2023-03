LIVE Italia-Svizzera 2-6 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | le elvetiche scappano via a tre end dal termine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GIAPPONE DIDALLE 14.00 21:14 Volti delle azzurre sui quali affiora un pizzico di scoramento. Arrivano però un paio di svarioni da parte delle. 21:11 Ottavo end. L’avrà a disposizione l’ultimo stone. Bisogna comunque restare con la mente in questo match. 21:09 Arrivano tre punti della, ma potevano essere addirittura 5. Piccola sbavatura, se possiamo definirla tale, di Paetz. A tre end dallesi involano sul 6-2. 21:06 Giocata clamorosa di Paetz, che mette a segno una doppia bocciata dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Si mette male, può essere la mano decisiva del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BorsariLorena : RT @evelinesalario: @Eurovoix Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - netforfreedom : RT @Eurosport_IT: Italia-Svizzera live su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ?????????? Forza ragazze! ?? #Curling #WWCC2023 - grafuio : RT @Eurosport_IT: Italia-Svizzera live su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ?????????? Forza ragazze! ?? #Curling #WWCC2023 - Emergenza24 : [22.03-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - Rossaliena : RT @corriereviterbo: MARCO MENGONI I concerti in Europa. Quattro date ad aprile #marcomengoni #concerti #live #europa -

... nella passata stagione agli Internazionali BNL d'per ritiro della britannica sotto 6 - 2 2 -...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 22 marzo 2023"Volevo solo farla smettere di piangere", disse il giovane Di: Redazione SardegnaSchiaffi, calci, pugni contro la figlia della compagna, una bambina di appena 9 mesi. E' stato disposto il giudizio immediato per Mario Franchini, il 28enne in carcere a Pavia da oltre cinque ...La Juventus per ora è in stand by, visti gli impegni delle nazionali Allegri lavorerà nei prossimi giorni a ranghi ridotti. Qualche giocatore potrà ricaricare un po' le batterie in vista della fase ...

Mondiali femminili LIVE, Italia-Svizzera: le azzurre di Constantini sfidano le campionesse del mondo in carica Eurosport IT

Live Italia, Mancini: "Retegui Centravanti classico, mi ricorda il primo Batistuta" Premere F5 per aggiornare la pagina 18.30 - Parla Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Inghilterra, prima partita ...Amazon Luna si espande per la prima volta al di fuori degli USA e arriva in Canada e anche in Europa, sebbene non in Italia, per ora ... ad essere stupiti ogni giorno con articoli, news, video, live e ...