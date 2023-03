LIVE Italia-Svizzera 2-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze dopo sei end (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-GIAPPONE DI curling DALLE 14.00 20:53 Due guardie azzurre, e due stone elvetiche nel cuore della casa. 20:50 Settimo end. C’è bisogno di una mano rubata da parte dell’Italia. 20:47 Non concede alcun errore la Svizzera, che lascia solo un punticino alle azzurre. Siamo ancora in partita al cospetto delle campionesse uscenti. dopo sei end Italia 2 Svizzera 3. 20:43 Ultimi due tiri per squadra. L’Italia ha la possibilità di accorciare le distanze, ma non si può sbagliare perchè le svizzere sono vigili. 20:39 Hit and run perfetto delle elvetiche, che forti del vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GIAPPONE DIDALLE 14.00 20:53 Due guardie, e due stone elvetiche nel cuore della casa. 20:50 Settimo end. C’è bisogno di una mano rubata da parte dell’. 20:47 Non concede alcun errore la, che lascia solo un punticino alle. Siamo ancora in partita al cospetto delle campionesse uscenti.sei end3. 20:43 Ultimi due tiri per squadra. L’ha la possibilità di accorciare le, ma non si può sbagliare perchè le svizzere sono vigili. 20:39 Hit and run perfetto delle elvetiche, che forti del vantaggio ...

