LIVE – Italia-Svizzera 2-3 | girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera, partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra, dopo l'impegno del primo pomeriggio contro il Giappone, torna sul ghiaccio con l'obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli proveranno a fermare la compagine Svizzera, che comanda la classifica con zero sconfitte incassate fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 19.00 Italiane di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA

