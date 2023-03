LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: ancora una mano nulla nel terzo end (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-GIAPPONE DI curling DALLE 14.00 19:54 In corso il quarto end. Le azzurre devono iniziare a macinare punti. 19:50 mano nulla. Va bene così. Ottimo l’ultimo tiro di Constantini, che porta via la stone Svizzera, uscendo fuori dalla casa. Si resta sullo 0-1 e con l’ultimo tiro Italiano anche nel quarto end, 19:47 Perfetto il tiro di Paetz, che ripulisce la casa dalle stone azzurre. Tocca a Stefania Constantini. 19:46 Due tiri al termine del terzo end. C’è una pietra Italiana a punto, ma ora Paetz ha la possibilità di siglare una doppia bocciata. 19:43 Serie di bocciate e contro bocciate. Ci avviciniamo ai tiri decisivi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GIAPPONE DIDALLE 14.00 19:54 In corso il quarto end. Le azzurre devono iniziare a macinare punti. 19:50. Va bene così. Ottimo l’ultimo tiro di Constantini, che porta via la stone, uscendo fuori dalla casa. Si resta sullo 0-1 e con l’ultimo tirono anche nel quarto end, 19:47 Perfetto il tiro di Paetz, che ripulisce la casa dalle stone azzurre. Tocca a Stefania Constantini. 19:46 Due tiri al termine delend. C’è una pietrana a punto, ma ora Paetz ha la possibilità di siglare una doppia bocciata. 19:43 Serie di bocciate e contro bocciate. Ci avviciniamo ai tiri decisivi di ...

