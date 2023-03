LIVE Italia-Giappone 7-3 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre da record | si sogna in grande!

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 L’appuntamento è alle 19:00 per la sfida contro l’ancora imbattuta Svizzera, vietato smettere dire! 16.54 Giornata daper l’, per la prima volta nella storia ad un Mondiale lehanno vinto sei partite e 4 sfide consecutive. 16:53 Continua il Mondiale da sogno per l’, con questo risultato lesi issano in seconda posizione in classifica con 6 vittorie e due sconfitte. 16:50 FINISCE QUI! Terza mano rubata consecutiva e l’vince ancora! 16:48 Contasntini piazza una guardia, è tutto nelle mani di Fujisawa. 16:47 Bocciata multipla di Fujisawa, restano due stone per parte, con una azzurra a punto. 16.44 Time-out per il, può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biukenon84 : @FCAllStar_30 @NewsProclub @pctransfermarkt @_Efa_Italy_ @EfaEsports @EfaOffficiel @EA_FIFA_Italia @ProClubRetweet_… - simo102031 : Due mete praticamente identiche in Italia Scozia 2020 e 2023, entrambe portano la Scozia sopra break, entrambe all'… - bot_naps : Quel frocio di Tiablo ha castato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - ega_event : RT @TeamItalyOW: ???? TEAM ITALY TRYOUTS ???? ~ Road to #OWWC2023 ~ ???Congratulazioni a tutti i players che hanno avuto accesso alla fase 2 d… - komakinofanzine : ANA ROXANNE, in tour in Italia! Vedi le date su @komakinofanzine -

Sarà un grande ritornoquello di Laura Pausini che, dopo l'Anteprima World Tour in Piazza San ... per proseguire nel resto d'(Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano ...Presente anche Isabella Cascarano, consigliere commerciale dell'ambasciata degli Stati Uniti in, John Matthews Coo della SureScan Corporatione, Fabrizio Masciocchi, head of sales Europe per ...Il "World wild tour' di Zucchero Sugar Fornaciari si arricchisce di nuovi appuntamentiin: quinta data a Roma (4 giugno alle Terme di Caracalla), 2 nuove date a TRIESTE (4 e 5 luglio in Piazza Unità d') e 2 a Caserta (24 e 25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta). ...

LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: match spartiacque verso i playoff OA Sport

– Leolandia, il parco a tema del Nord Italia più amato dai piccoli, inaugura una stagione ricca di novità che si avvicenderanno nel corso dei prossimi mesi, per stupire grandi e piccini e offrire mome ...14.10 Sono 7 i fuggitivi: per l’Italia ci sono Simone Petilli (Intermarché-Circus ... Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro di Catalogna 2023: in ...