LIVE Italia-Giappone 5-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzure rubano la mano all’ottavo end! (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Attenzione, Chinami Yoshida questa volta boccia la seconda guardia, ci sono due stone nipponiche dentro la casa adesso, anche se per ora il punto è Italiano. 16:23 Si gioca in fotocopia in questa fase. 16:22 Suzuki la boccia nuovamente. 16:21 Romei la ripiazza esattamente identica. 16:20 Suzuki boccia una delle due guardie azzurre. 16:17 Zardini Lacedelli posiziona un punto e una guardia perfettamente a coprire. 16:15 E’ CORTA! La stone di Fujisawa non ha abbastanza energia, mano rubata dall’Italia! 16:14 Constantini trova il secondo punto per l’Italia, Fujisawa è costretta alla doppia bocciata per ribaltare la situazione e chiudere con due punti a segno. 16:12 Constatini piazza un’altra guardia, ma c’è un po’ di luce. 16:10 ERRORE! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:25 Attenzione, Chinami Yoshida questa volta boccia la seconda guardia, ci sono due stone nipponiche dentro la casa adesso, anche se per ora il punto èno. 16:23 Si gioca in fotocopia in questa fase. 16:22 Suzuki la boccia nuovamente. 16:21 Romei la ripiazza esattamente identica. 16:20 Suzuki boccia una delle due guardie azzurre. 16:17 Zardini Lacedelli posiziona un punto e una guardia perfettamente a coprire. 16:15 E’ CORTA! La stone di Fujisawa non ha abbastanza energia,rubata dall’! 16:14 Constantini trova il secondo punto per l’, Fujisawa è costretta alla doppia bocciata per ribaltare la situazione e chiudere con due punti a segno. 16:12 Constatini piazza un’altra guardia, ma c’è un po’ di luce. 16:10 ERRORE! ...

