LIVE Italia-Giappone 4-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre davanti dopo sette end! (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Suzuki boccia la guardia azzurra. 15:59 Ottavo end che si apre con una guardia per parte. 15:57 Constantini non sbaglia! Lo skip azzurro si posiziona perfettamente al centro della casa e mantiene l'Italia in vantaggio. 15:55 Giocata paurosa di Fujisawa, due punti nipponici prima dell'ultimo end, serve un miracolo di Constantini. 15:53 Constantini supera la guardia avversaria e fa diventare il punto Italiano, c'è tanta confusione dentro la casa. 15:50 Suzuki trova un colpo perfetto, stone al centro della casa. 15:49 Suzuki piazza un'altra guardia. 15:48 Tripla bocciata di Romei, gioco completamente aperto. 15:45 Tre punti azzurri a metà end, bisogna sfruttare questa situazione. 15:42 Doppia guardia di Yurika Yoshida. 15:39 Zardini Lacedelli piazza una stone profonda.

