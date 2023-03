LIVE Italia-Giappone 3-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: perfetta parità dopo sei end (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Tripla bocciata di Romei, gioco completamente aperto. 15:45 Tre punti azzurri a metà end, bisogna sfruttare questa situazione. 15:42 Doppia guardia di Yurika Yoshida. 15:39 Zardini Lacedelli piazza una stone profonda. 15:36 Adesso però torna ad essere di mano l’Italia. 15:33 Fujisawa con grande precisione porta un punto in dote al Giappone. 15:30 Solita Constantini! L’azzurra boccia e la stone Italiana finisce al centro della casa dietro a due guardie. 15:29 Il Giappone ne può portare a casa due facilmente, servono due magie di Constantini. 15:26 Lo Deserto apre il gioco, il punto resta azzurro. 15.23 E infatti arriva la doppia bocciata di Suzuki. 15:20 Secondo punto messo a segno da Romei, ma c’è spazio per la doppia bocciata. 15:17 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 Tripla bocciata di Romei, gioco completamente aperto. 15:45 Tre punti azzurri a metà end, bisogna sfruttare questa situazione. 15:42 Doppia guardia di Yurika Yoshida. 15:39 Zardini Lacedelli piazza una stone profonda. 15:36 Adesso però torna ad essere di mano l’. 15:33 Fujisawa con grande precisione porta un punto in dote al. 15:30 Solita Constantini! L’azzurra boccia e la stonena finisce al centro della casa dietro a due guardie. 15:29 Ilne può portare a casa due facilmente, servono due magie di Constantini. 15:26 Lo Deserto apre il gioco, il punto resta azzurro. 15.23 E infatti arriva la doppia bocciata di Suzuki. 15:20 Secondo punto messo a segno da Romei, ma c’è spazio per la doppia bocciata. 15:17 ...

