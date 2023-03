LIVE Italia-Giappone 1-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: nipponiche avanti dopo 4 end (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Stone profonda dietro le guardie avversarie per Zardini Lacedelli. 15:01 Il Giappone inizia il quinto end con due guardie. 14:59 Fujisawa non sbaglia, punto per il Giappone. 14:58 Constantini non sbaglia, boccia e mette un altro punto, adesso sono tre per l’Italia. Il Giappone con questa ultima stone ha comunque la possibilità di sbloccare il punteggio in suo favore. 14:56 Si va avanti a suon di bocciate, ultime stone decisive. 14:55 Lo Deserto boccia immediatamente, bene così. 14:54 Doppia bocciata di Suzuki e una stone rossa resta anche possibilmente a punto. 14:52 Romei piazza anche il terzo, nipponiche costrette a bocciare. 14:50 Romei posiziona un altro punto attaccato a quello già costruito in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03 Stone profonda dietro le guardie avversarie per Zardini Lacedelli. 15:01 Ilinizia il quinto end con due guardie. 14:59 Fujisawa non sbaglia, punto per il. 14:58 Constantini non sbaglia, boccia e mette un altro punto, adesso sono tre per l’. Ilcon questa ultima stone ha comunque la possibilità di sbloccare il punteggio in suo favore. 14:56 Si vaa suon di bocciate, ultime stone decisive. 14:55 Lo Deserto boccia immediatamente, bene così. 14:54 Doppia bocciata di Suzuki e una stone rossa resta anche possibilmente a punto. 14:52 Romei piazza anche il terzo,costrette a bocciare. 14:50 Romei posiziona un altro punto attaccato a quello già costruito in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... svnnyxiw : voglio vedere le loro live ma le fanno solo su douyin che non è disponibile in italia sono troppo belli uff - Emergenza24 : [22.03-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - siase91 : RT @vale301822: Nn ho visto l aereo xké nn seguo più il live, ma mi pare di capire che fosse in favore di miss venezuela a nome di tutta l… - vale301822 : Nn ho visto l aereo xké nn seguo più il live, ma mi pare di capire che fosse in favore di miss venezuela a nome di… - zazoomblog : LIVE – Italia-Giappone 0-1: girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA - #Italia-Giappone #girone #Mondiali -